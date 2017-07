"Unser abgefahrener Sommer" Deutsche Bahn schickt Employer-Kampagne mit Influencern in die zweite Runde

Die Influencer Patrizia Palme und "Der Hardi" stellen sich für die Deutsche Bahn verschiedenen Challenges Foto: Deutsche Bahn

In "Unser abgefahrener Sommer" schickt die Deutsche Bahn die Influencer Patrizia Palme und "Der Hardi" durch Deutschland. In der zweiten Runde der Kampagne besuchen die Youtuber Mitarbeiter in ihrer Heimat. Die Aktion richtet sich vor allem an Angestellte des Konzerns, soll aber auch extern auf Youtube für Aufmerksamkeit sorgen und eine jüngere Zielgruppe erreichen.