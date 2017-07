"Unlike Any" Das poetische Gender-Statement von Under Armour und Droga 5

Mit der Kampagne "I Will What I Want" gelang Sportartikler Under Armour vor knapp drei Jahren ein bemerkenswertes Statement für den Kampfesgeist weiblicher Sportler. Daran knüpft das US-Unternehmen nun mit einem nicht minder eindrucksvollen Auftritt an: In "Unlike Any" feiert auch der Star aus der "I Will"-Kampagne, Ballerina Misty Copeland, ihr Testimonial-Comeback für die Marke.