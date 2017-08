Under Armour Das neue Selbstvertrauen des FC St. Pauli

Die Kampagne soll die Partnerschaft von Under Armour und dem FC St. Pauli stärken Foto: Under Armour

Die Hinrunde der vergangenen Saison war für den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli einfach nur zum Vergessen - umso besser lief es in der zweiten Halbserie. Nachdem das Team vom Millerntor nach 17 Spielen noch abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz gestanden hatte, gelang in den Rückrunde eine furiose Aufholjagd, die mit Platz sieben in der Abschlusstabelle belohnt wurde. Die Tugenden, mit denen die Trendwende gelang, feiert St.-Pauli-Ausrüster Under Armour nun in einem Online-Spot.