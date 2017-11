In den USA und UK Marketing-Entscheider müssen sparen, erhöhen aber Digital-Spendings

In den USA und UK müssen Marketer 2017 sparen © Fotolia / Bits and Splits

In den USA und Großbritannien hat sich die Werbekonjunktur offenbar merklich abgekühlt. Das legt eine Umfrage von Gartner nahe. Demnach werden die Werbespendings nach einem drei Jahre andauernden Aufwärtstrend in diesem Jahr lediglich stagnieren. Was die befragten CMOs zu berichten haben, ist durchaus besorgniserregend. Der Umstand, dass der Anteil der Werbebudgets am Unternehmensumsatz von 12,1 Prozent im Jahr 2016 auf 11,3 Prozent im Jahr 2017 gesunken ist, lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Unternehmen im Marketing tatsächlich den Gürtel enger schnallen. Nur bei der digitalen Werbung geht es aufwärts.