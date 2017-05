Trends, Kampagnen, Influencer Das große Online-Special zum Thema Fashion

Immer mehr Fashion-Marken setzen in ihrer Werbung auf Influencer Foto: Fotolia

Seit jeher spielt das Thema Fashion in der Werbung eine große Rolle. Während das Luxus-Segment schon immer Vorreiter im Fashion-Marketing war und so vor allem die erwachsene Zielgruppe angesprochen wurde, werben mittlerweile immer mehr Marken mit Hilfe von Influencern um die Gunst der Teens und Twens. Alle aktuellen Nachrichten zum Thema Fashion Marketing gibt es in diesem Online-Special von HORIZONT.