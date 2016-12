Track-Kampagne Lindt schenkt seinem goldenen Schokoteddy zu Weihnachten ein pinkes Pendant

Lindt - Teddy-Spot 2016



Wenige gesellschaftsrelevante Themen haben das beinahe abgelaufene Jahr derart bestimmt wie die Gender-Debatte - und natürlich macht die Geschlechterfrage auch vor den großen Weihnachtskampagnen nicht Halt. Den auffälligsten Beitrag lieferte sicherlich Lidl mit seinem europaweiten Auftritt "Santa Clara", aber auch Rewe spielt in seinem humorvollen Weihnachtsspot auf die Gender-Thematik an. Durchaus mit ähnlichen Motiven: Nicht nur Überground-Chefin, kreativer Kopf hinter der Lidl-Kampagne, findet es etwa "ungerecht" , dass der Weihnachtsmann in der stressigen Zeit alle Lorbeeren einheimst.Bei Lindt steht das Thema Gender zwar nicht im Fokus der aktuellen Jahresendkampagne, sondern vielmehr der Versuch, das noch recht junge Produkt Schokoteddy mit dem emotionalen Anlass des Weihnachtsfests zu verknüpfen. Trotzdem will auch der Hersteller seinen Beitrag leisten und führt ein Teddymädchen ein - zu erkennen an einer Schleife auf dem Kopf und einem rosafarbenen Aufdruck. Keine ganz neue Idee, zur Erinnerung: Im Sommer 2012 hatte Konkurrent Ferrero sein Kinder Überraschungsei als weibliche Variante gelauncht und dafür wegen der stereotypen Darstellung einen Shitstorm kritisiert - Stichwort "Pinkifizierung".Kreiert hat den Weihnachtsspot die Hamburger Agentur, die seit 2012 für Lindt arbeitet. Nach der Launchkampagne für das Produktlabel "Hello" haben die Kreativen die Zusammenarbeit mit dem Kunden inzwischen ausgebaut und zu Ostern auch für die Kernmarke Lindt geworben. Der neue 30-Sekünder wird zunächst in Deutschland und der Schweiz eingesetzt. Produziert hat ihn die Hamburger Filmproduktion, Regie führte. fam