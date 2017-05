Top 30 Global Media Owners Google und Facebook erhalten 20 Prozent der globalen Werbeausgaben

Im Jahr 2016 haben Google und Facebook 20 Prozent der globalen Werbeausgaben auf sich vereinigt. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie Top Thirty Global Media Owners von Zenith. Zwischen 2012 und 2016 entfielen 64 Prozent des globalen Wachstums auf die beiden Mobile-Giganten. Damit halten die Google-Holding Alphabet und Facebook alle anderen Unternehmen in dem Zenith-Ranking weit auf Distanz - auch die deutschen.

Die Werbeerlöse der Top 30 Global Media Owners 2016

2015 2016 1 Alphabet 67.390 79.383 2 Facebook 17.079 26.885 3 Comcast 11.480 12.918 4 Baidu 10.283 10.362 5 The Walt Disney Company 8.499 8.649 6 21st Century Fox 7.609 7.659 7 CBS Corporation 5.824 6.288 8 iHeartMedia Inc. 6.090 6.105 9 Microsoft 4.557 6.098 10 Bertelsmann 4.665 4.845 11 Viacom 5.007 4.809 12 Time Warner 4.637 4.763 13 Yahoo 4.200 4.655 14 Tencent 2.805 4.331 15 Hearst 4.100 4.100 16 Advance Publications 3.910 3.960 17 JCDecaux 3.559 3.765 18 News Corporation 3.835 3.644 19 Grupo Globo 3.372 3.543 20 CCTV 3.477 3.303 21 Verizon - 3.194 22 Mediaset 2.883 3.000 23 Discovery Communications 3.004 2.970 24 TEGNA 2.575 2.742 25 ITV 2.628 2.556 26 ProSiebenSat.1 Group 2.446 2.545 27 Sinclair Broadcast Group 2.012 2.500 28 Axel Springer 2.339 2.467 29 Scripps Networks Interactive 2.063 2.416 30 Twitter 1.994 2.248

Quelle: Zenith (Werbeerlöse in Millionen US-Dollar)



Bild: Jeannette Petri

Dem Report zufolge brachte es Alphabet mit seinen Töchtern Google und Youtube im Jahr 2016 auf Werbeerlöse in Höhe von 79,4 Milliarden US-Dollar. Damit erlöste die Holding bereits rund dreimal mehr als Facebook auf Platz zwei, das der Zenith-Berechnung zufolge auf 26,9 Milliarden Dollar kam. Die Nummer drei im globalen Werbemarkt, der US-Medienkonzern Comcast, ist hier mit 12,9 Milliarden Dollar schon deutlich abgeschlagen.Überhaupt zeigt die Tabelle, dass reine Online-Player im globalen Werbmarkt klar den Ton angeben. Neben Facebook und Alphabet sind auch Baidu, Microsoft, Yahoo, Verizon und Twitter in den Top 30 gelistet. Allein diese sieben Unternehmen haben Zenith zufolge im vergangenen Jahr 132,8 Milliarden mit Online-Werbung erlöst. Das sind 73 Prozent der weltweiten Ausgaben für Internet-Werbung und 24 Prozent des gesamten Werbekuchens.Dass die USA das Ranking dominieren, liegt Zenith zufolge an der schieren Größe des amerikanischen Werbemarktes sowie an der Expansions-Strategie und der Innovationskraft der Firmen aus dem Silicon Valley. Aus deutscher Sicht gibt es allerdings auch eine gute Nachricht: Mit drei in dem Ranking vertretenen Unternehmen ist Deutschland so stark vertreten wie sonst nur die USA und China. Bertelsmann (Werberlöse 2016: 4,8 Milliarden Dollar), Pro Sieben Sat 1 (2,54 Milliarden) und Axel Springer (2,47 Milliarden) halten in der Top 30 der weltgrößten Mediaeigentümer die deutsche Fahne hoch.Für die größten Umwälzungen im Ranking sorgen gleichwohl andere: Nach dem Kauf von Yahoo durch AOL würde dessen Eigentümer Verizon auf Platz sechs geführt werden, so Zenith. Das am stärksten wachsende Unternehmen ist aber Twitter. Der strauchelnde Kurznachrichten-Pionier verzeichnete zwischen 2012 und 2016 ein Wachstum der Werbeerlöse von 734 Prozent. So stark wuchs nicht einmal Facebook (528 Prozent) - allerdings wächst Twitter auch auf deutlich kleinerem Niveau. Laut Jahresbericht verdiente Twitter im ganzen Jahr 2016 2,25 Milliarden Dollar mit Werbung. Zwar eine Steigerung von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr - im Vergleich zu Facebook und Alphabet nimmt sich diese Zahl sehr gering aus.Kürzlich legte eine E-Marketer-Studie den Schluss nahe, dass Facebook und Google auch im laufenden Jahr den globalen Werbemarkt beherrschen dürften. Allerdings kamen die Marktforscher zumindest für Alphabet zu einem anderen Ergebnis als Zenith. Laut E-Marketer erlöst die Google-Holding im Jahr 2017 mit Werbung 73 Milliarden Dollar - eine Summe, die Zenith bereits für das vergangene Jahr übertroffen sieht. ire