Top Companies Das sind die begehrtesten Arbeitgeber der LinkedIn-Mitglieder

Das weltweit größte Karrierenetzwerk LinkedIn hat ein Ranking der 25 Top Companies in Deutschland 2017 veröffentlicht. Auf Basis von diversen LinkedIn-Daten, bestehend beispielsweise aus Reichweite und Interaktionen eines Unternehmens auf der Plattform, wurden die begehrtesten Arbeitgeber ermittelt. Ganz vorne mit dabei: Zalando, McKinsey und Zalando-Mutter Rocket Internet.

Das sind die begehrtesten Arbeitgeber Deutschlands im Ranking:



"Mit unserer 'Top Companies'-Liste zeigen wir unseren Mitgliedern die Arbeitgeber, die bei Berufstätigen und Jobsuchenden den größten Eindruck hinterlassen haben. Außerdem möchten wir die Unternehmen hervorheben, die sich in Karrierenetzwerken eine starke Arbeitgebermarke aufgebaut haben", sagt Barbara Wittmann, Direktorin für den Bereich Rekrutierungslösungen und Mitglied der Geschäftsleitung LinkedIn Deutschland, Österreich, Schweiz.In die Bewertung und Platzierung der Unternehmen im Ranking floss unter anderem ein, welche Unternehmen die meisten Arbeitnehmer über die LinkedIn-Jobsuche erreichen, wie lange Mitarbeiter bei einer Firma bleiben und wie begehrt Stellen in einem Unternehmen sind. Folgende Liste ergab sich daraus:1. Zalando2. McKinsey3. Rocket Internet4. Google5. Amazon6. KPMG7. Adidas8. Merck9. SAP10. Boston Consulting Group11. BMW12. Volkswagen13. Siemens14. Deloitte15. Bosch16. ProSieben Sat117. Salesforce18. Bayer19. Here Technologies20. Hugo Boss21. PWC Deutschland22. Lufthansa23. Allianz24. Telekom25. EonLinkedIn selbst und Eigentümer Microsoft wurden übrigens nicht im Ranking berücksichtigt.Darüber hinaus hat LinkedIn die begehrtesten Arbeitgeber auf Platz 1 und 2 gefragt, was zukünftige Mitarbeiter für eine Stelle in ihrem Unternehmen mitbringen sollten. Bei der Modeplattform Zalando nennt Senior Vice President People & Organisation Frauke von Polier die Attribute Neugierde und Mut, Teamfähigkeit und interkulturelle Kompetenz sowie eine Hands-on-Mentalität und Unternehmergeist.McKinsey-Director of Recruiting Nadja Peters gibt folgende Tipps: Bei der Bewerbung bei McKinsey zählen die Erfahrungen mehr als die Ausbildung, außerdem sind auf Grund der Digitalisierung insbesondere Quereinsteiger aus Start-ups oder Agenturen bei dem Unternehmen willkommen. Im dritten Ratschlag empfiehlt Peters, an den eigenen Soft Skills zu feilen, da Sozialkompetenz, Teamgeist und Flexibilität im Umgang mit dem Kunden immer wichtiger würden. bre