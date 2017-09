Tina Müller Opel-Marketingchefin Müller wechselt zu Douglas

Seit heute ist bekannt, dass Tina Müller Opel verlässt. Wenige Stunden nachdem durchsickerte, dass Müller den Aufsichtsrat um die Aufhebung ihres Vertrages gebeten und dieser zugestimmt hat, ist bereits klar, wohin es Müller zieht. Die ehemalige Henkel-Managerin heuert als CEO bei Douglas an.

Mehr zum Thema "Handelsblatt" Marketingchefin Tina Müller verlässt Opel

Müller wird zum 1. November Chefin von Deutschlands größter Parfümeriekette. "Ihre Erfolgsbilanz ist beeindruckend, gerade auch im Hinblick auf die strategische Weiterentwicklung und Digitalisierung von bekannten Marken", sagte-Aufsichtsratschef Henning Kreke.Müller habe aus ihrer Zeit vor Opel die Erfahrung aus 20 Jahren im Beautysektor, betonte das Unternehmen. Ihr Aufsichtsratsmandat beim an Investoren verkauften Pharma-Hersteller Stada legte die Managerin zum Montag nieder.Die Marketing-Expertin war vor vier Jahren zu dem damals noch zu General Motors zählenden Autobauer gewechselt. In ihrer Zeit als Marketingchefin hatte die Kampagne "Umparken im Kopf" maßgeblich das Image Opels verbessert. Gleichwohl war es dem Team um Vorstandschef Karl-Thomas Neumann nicht gelungen, in die Gewinnzone zurückzukehren. Auch die Marktanteile des einstmals erfolgreichsten deutschen Herstellers stagnierten zuletzt auf niedrigem Niveau. Auch Neumann hat Opel inzwischen verlassen.Mit dem Abgang der selbstbewussten Müller war bei Opel nach der Übernahme durch den PSA-Konzern intern gerechnet worden, zumal ihr die Kampagne hohe Anerkennung in der Marketing-Fachwelt eingebracht hatte. Vor ihrem Abstecher in die Autobranche hatte sie für den Konsumgüterhersteller Henkel gearbeitet. Beiwird sie Nachfolgerin von Isabelle Parize, die laut Unternehmen nun "neuen unternehmerischen Chancen" nachgehen wolle. mas/dpa