Thjnk-Kampagne Wieso Mumm eine alkoholfreie Freiheitserklärung abgibt

Bei Rotkäppchen-Mumm in Eltville bleibt der Werbedruck weiter hoch: Nachdem im Juni erst die Kernmarke Rotkäppchen und vergangene Woche Jules Mumm mit neuen Werbeoffensiven in den Markt gegangen sind, folgt nun auch die Marke Mumm mit einem frischen Auftritt. Die Kampagne #mitohne führt das Neuprodukt Mumm Dry Alkoholfrei ein und soll die Position des Unternehmens in dem Wachstumssegment weiter stärken. Die Kreation des ungewöhnlichen Spots kommt von Thjnk Hamburg.

Mumm - #mitohne

Anders als bei Rotkäppchen und Jules Mumm setzt Marketingleiterindiesmal nicht auf TV als Anker-Medium, sondern rückt Online stärker in den Fokus. Motive in Print und Out-of-Home flankieren den Spot, den das Unternehmen außer im Fernsehen vorrangig auf Youtube und in Social Media zeigt. Auch am PoS wird die Kampagne unter dem Motto #mitohne aufmerksamkeitsstark gespielt. Im Zentrum steht die Botschaft eines freien und fröhlichen Lebensgefühls auch ohne Alkohol. "Denn Freiheit bedeutet nicht nur frei zu sein von etwas, sondern auch frei zu sein für etwas", heißt es vom Unternehmen.Die filmische Freiheitserklärung, für eine Sektmarke durchaus ungewöhnlich und bildstark inszeniert, stammt von. Die Agentur betreut den Kunden bereits seit 2013. Die Mediaplanung verantwortetin München, Social Media steuert, die PR. fam