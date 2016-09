Thjnk-Kampagne Strato "faireinfacht" das Webhosting - und schickt Mr. Internet in die Frührente

Vor fast genau zwei Jahren erweckten die Telekom-Tochter Strato und die Agentur Thjnk- in zugegeben etwas skurriler optischer Ausführung. Für die neue Herbstkampagne setzt der Webhosting-Anbieter nun auf eine völlig neue Tonalität und verzichtet auf seinen Werbebotschafter "Mr. Internet" - was den "#faireinfacht"-Auftritt aber nicht weniger schräg macht. HORIZONT Online zeigt den neuen Film vorab.

Strato TV-Spot 2016: Webhosting #faireinfacht



In der Kampagne weist Strato auf mehrere Fallstricke der Hosting-Branche hin: lange Laufzeiten, unverständliches Kleingedrucktes und komplizierte Kündigungsprozesse. "Egal ob Mobilfunkanbieter, Kabelnetzbetreiber oder Webhoster - Konsumenten beäugen marketinglastige Dienstleister und deren Lockangebote kritisch", sagt Strato-CEO. Viele Verbraucher fühlten sich nicht fair behandelt und vermissten einen transparenten Einblick in die angebotenen Dienstleistungen: "Tief in unserer DNA haben wir schon immer auf Fairness und Transparenz geachtet: Jetzt achten wir noch konsequenter darauf", so der Manager.Dafür hat Strato ein Fairness-Manifest erarbeitet - und macht das Thema auch zum Mittelpunkt seiner inzwischen dritten großen TV-Kampagne seit 2012 (Produktion:, Regie:). Die findet ohne den 2014 eingeführten "Mr. Internet" statt: "Für die aktuelle Kampagne hat Strato bewusst auf die beliebte Werbefigur verzichtet und setzt nun auf ein neues Format, um dem innovativen Ansatz 'Webhosting #faireinfacht' ein neues Gesicht zu geben", heißt es von der Telekom-Tochter.Zu sehen ist der 30-sekündige Spot, den erneut die Kreativen vonHamburg erdacht haben, in der Primetime aller großen Privatsender. Auch in reichweitenstarken sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter hat die zuständige MediaagenturFlächen gebucht. fam