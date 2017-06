Thjnk-Kampagne Ausgejoggt: Commerzbank und DFB-Frauen werben zur EM mit Wechselstimmung

Das Joggen ist passé, dafür wird im neuen Commerzbank-Spot gekickt Foto: Commerzbank

Gewechselt wird im Fußball immer: Spieler, Taktiken, Schuhe, manchmal auch Trainer. Diese Sportmetaphorik macht die Commerzbank nun zum Thema ihrer neuen Kampagne mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, die in sechs Wochen in den Niederlanden ihren EM-Titel verteidigen kann. Der DFB-Hauptpartner Commerzbank will die Vokabel ebenfalls besetzen und motiviert potenzielle Neukunden zum Bankwechsel.