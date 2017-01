Thjnk Haribo und Bully Herbig starten wandelbar ins neue TV-Jahr

Vor exakt zwei Jahren trat Michael "Bully" Herbig bei Haribo das Erbe von Langzeit-Testimonial Thomas Gottschalk an - und der kreative Output des Unternehmens und seiner Leadagentur Thjnk steht früheren Zeiten in nichts nach. Auch zum Jahresstart 2017 sind Kunde und Agentur wieder im TV präsent: Im neuesten Spot für Haribo Fruitmania zeigt sich "Bully" wie gewohnt höchst wandelbar.

Haribo - Fruitmania 2017

Von zwei Freundinnen nach dem Geheimnis des vegetarischen Produkts Fruitmania gefragt, lässt Herbig seine Fantasie spielen - und schlüpft gleich selbst in die Rolle der jeweiligen Experten. Ob langhaariger Pflanzenfreund, paradiesischer Gärtner, bezaubernder Harfe-Spieler - auch zum Start seines dritten Jahrs als Haribo-Werbebotschafter darf der 48-Jährige sein Schauspieltalent unter Beweis stellen. "In dem TV-Spot wird auf die für Haribo typische, humorvolle Weise deutlich, was das Besondere an Fruitmania ist", so seit knapp einem Jahr Geschäftsführer Haribo Deutschland.Der neue Werbefilm läuft seit 1. Januar auf allen reichweitenstarken TV-Sendern sowie auf dem Haribo-Youtube-Kanal. Entwickelt hat das Commercial der Münchener Standort der Agenturgruppe, die Produktion erledigteunter Regie von. fam