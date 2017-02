The Wolf Christian Slater wird für HP zum gruseligen Hacker

Seit 2015 spielt Christian Slater in der US-Serie "Mr. Robot" einen Programmierer, der bei seinem Arbeitgeber eigentlich für Cybersicherheit verantwortlich ist - doch ein mysteriöser Hacker zwingt ihn dazu, seine eigene Firma zu hacken. Die Rolle, die Slater nun in der neuen Webserie von HP einnimmt, erinnert stark an seinen Seriencharakter.

The Wolf Starring Christian Slater | HP Studios

Denn auch in "The Wolf" macht sich Slater die Schwachstellen in der IT eines Unternehmens zunutze - so erlangt er etwa Zugang zum Rechner einer Mitarbeiterin, indem er den nicht gegen Cyberattacken gesicherten Firmendrucker anzapft. Und das ist die Botschaft: Nicht nur PCs gehören über eine Firewall geschützt. Auch Firmendrucker sollten mit einer Nutzer-Authentifizierung gegen unrechtmäßige Zugriffe gesichert werden. Weltweit, heißt es zu Beginn des über seschsminütigen Films, sei dies jedoch nur bei 2 Prozent aller Firmendrucker weltweit der Fall."Weil die Welt vernetzter Geräte exponentiell wächst, wächst auch die Raffinesse und das Ausmaß von Cyberattacken. Das Sichern von Geräten, Daten und Identitäten ist nicht nur oberstes Gebot, wenn es darum geht, Vertrauen in Technologie zu schaffen, sondern auch, wenn wir wissen wollen, mit wem und mit was wir uns verbinden", sagt, HP Chief Marketing and Communications Officer. HP als Hersteller von Druckern und PCs will hierfür auch die entsprechenden Sicherungssysteme zur Verfügung stellen Veröffentlicht wurde die "The Wolf" auf einem eigenen Webchannel . Die Webserie entstand in Zusammenarbeit mit den Agenturenund. Regie führte Lance Acord. "The Wolf" ist eingebettet in in die Kampagne "HP Secure" und ist ein Werk der neu gegründeten Einheit. Unter diesem Label will HP künftig hochwertigen Markencontent produzieren und vor allem das Thema Storytelling pushen. ire