"The Germany Travel Show" So kreativ nutzt Deutschland Tourismus Instagram Stories zum Storytelling

Instagram Stories eignen sich - Nomen est Omen - gut zum Storytelling. Dass man dabei sogar im Wochentakt aufeinander aufbauende Geschichten erzählen kann, zeigt nun die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) mit ihrer Instagram-Story "The Germany Travel Show".

Das Key Visual der Serie (Bild: DZT)

Instagram-Kreativchefin Kay Hsu über Stories

Jeden Sonntag geht eine neue Folge des Formats bei Instagram online. Darin reist der amerikanische Vloggermit der Bahn durch alle 16 deutschen Bundesländer und setzt sich mit den Eigen- und Schönheiten deutscher Lande auseinander. Er besucht Sehenswürdigkeiten, führt mit seinem Smartphone Interviews mit Passanten und Einwohnern oder probiert deutsche Delikatessen wie original Berliner Currywurst oder einen "Sauer Gespritzten" in Hessen. Zu sehen ist jede Episode genau 24 Stunden - so, wie es das Format vorschreibt. Das Ziel: Junge Touristen in den Hauptmärkten USA, Großbritannien, Skandinavien und Benelux Lust auf eine Reise nach Deutschland machen.Erstmals lief die von der Deutschen Bahn gesponserte Serie "The Germany Travel Show" am 3. September. Nach nunmehr vier Folgen stellen die Macher - neben der Deutschen Zentrale für Tourismus ist das die Hamburger Digitalagentur- bereits eine sehr gute Performance fest. Wichtigster KPI sei die Completion Rate, erklärt, Leiter Social Media Marketing bei der DZT. Bei den ersten drei Folgen haben 41 bis 42 Prozent der Nutzer die ganze Episode vom ersten bis zum letzten Element angesehen. "Wir halten das für einen sehr guten Wert, gerade angesichts der hohen Zahl an Snaps pro Folge", so Schmirmund.Wer sich die bisher produzierten Folgen noch einmal ansehen will, kann das auf der entsprechenden Landing-Page tun. "Mit diesem innovativen Format holen wir junge Menschen, die oft noch nie im Ausland waren, auf den von ihnen genutzten Kanälen ab", sagt die DZT-Vorstandsvorsitzende. "Wir nutzen Formate, die von der Zielgruppe bevorzugt konsumiert werden. Die technisch unkomplizierte, schnelle Produktion ermöglicht eine Ansprache, die den Medien und den Erwartungshaltungen ihrer Nutzer entspricht. Damit kommunizieren wir die Botschaft 'Deutschland ist ein tolles Reiseland'."Die Kampagne zeigt einmal mehr, dass sich gerade die Tourismus-Branche die Stärken von Instagram zunutze machen kann. Fernweh generiert man am besten mit schönen Bildern, wie auch diverse Reiseunternehmen oder Fluggesellschaften auf Instagram regelmäßig beweisen. Wie auch Unternehmen anderer Branchen das Stories-Format von Instagram für sich nutzen können und warum gerade die Vergänglichkeit von Inhalten ein Interaktionstreiber sein kann, hat Instagram-Kreativchefin Kay Hsu kürzlich im Video-Interview mit HORIZONT Online erklärt: