"The Escape" BMW bringt preisgekrönte Kurzfilmserie mit Clive Owen zurück

Sneak Peek BMW Films: The Escape

BMW Films - The Hire - Star (Regie: Guy Ritchie)

("The Revenant", "Birdman"),("Snatch", siehe dessen Episode "Star" mitunten),("The Fan"),("Im Körper des Feindes") sind nur vier der großen Hollywood-Regisseure, die BMW USA für die insgesamt achtteilige Reihe aus den Jahren 2001 und 2002 gewinnen konnte. Die von der Kreativagenturentwickelte Kampagne setzte seinerzeit neue Maßstäbe in der Markenkommunikation, verwandelte Werbung in actiongeladenes, spannendes (und kostenloses) Entertainment und gewann bei den Cannes Lions nicht nur einen Cyber-Grand-Prix, sondern auch den ersten Titanium-Löwen überhaupt.Nach ersten verhaltenen Ankündigungen des Autobauers vor zwei Jahren, der eine Rückkehr von BMW Films in Aussicht stellte, ist es am 23. Oktober tatsächlich soweit: Das Format kehrt zurück - und mit ihm auch Hauptdarsteller Clive Owen, der als "The Driver" im Auto spektakuläre Transport-Missionen erfüllen muss. Dabei sitzt der Protagonist immer in verschiedenen BMW-Modellen, in der neuen Episode "The Escape" (siehe "Sneak Peek"-Clip oben) wird er bei einer gewohnt wilden Verfolgungsjagd die Performancequalitäten des neuen M5 präsentieren.Neben dem 51-jährigen Owen gehören in der neuen Episodeundzum Cast von "The Escape". Regie führte diesmal Nachwuchsregisseur("District 9"). tt