Testimonials Palina Rojinski wirbt für Smoothies von Eckes-Granini

Ab Oktober will Eckes-Granini das Kühlregal erobern. Dann startet der Getränkekonzern hinter Hohes C, Granini und Die Limo mit hoch2 ein eigenes Label für gekühlte Smoothies und Direktsäfte mit spezifischem Gesundheitsnutzen. Wie bei der Marke "Die Limo", die nicht zuletzt dank der Werbekampagnen mit Joko & Klaas bekannt wurde, setzt das Unternehmen auch bei hoch2 auf ein prominentes Testimonial.

Palina Rojinski steht auf hoch2 (Bild: Eckes Granini)

In den von der Leadagenturentwickelten TV-Spots, die Anfang 2017 auf reichweitenstarken Sendern starten, wird sichfür hoch2 stark machen. Der Film- und TV-Star wird zudem im Social Web für die Smoothies und Direktsäfte von Eckes-Granini werben. Von der Verpflichtung Rojinskis verspricht sich das Unternehmen viel: "Palina strahlt ein total positives Lebensgefühl aus. Sie ist quirlig, aktiv, sportlich, ernährungsbegeistert, ohne dabei zu streng mit sich zu sein, und offen für Neues", schwärmt, Senior Brandmanagerin für hoch2. Daher passe sie sehr gut zu der Marke hoch2.Den Ausschlag für die Zusammenarbeit dürfte auch die stattliche Fanbase Rojinskis in den sozialen Medien gegeben haben. Immerhin kann die "Got-to-Dance"-Jurorin und ehemalige Leistungssportlerin derzeit knapp 800.000 Facebook-Fans, gut 600.000 Instagram-Abonnenten und zahlreiche Follower bei Snapchat vorweisen. Angesichts dieser Zahlen ist davon auszugehen, dass Eckes-Granini ein Social-Media-Feuerwerk abbrennen wird.Neben den TV-Spots und Social-Media-Aktivitäten kommen PoS-Aktionen wie Verkostungen, Samplings sowie Plakat- und Print-Motive zum Einsatz. Zudem setzt Eckes-Granini auf Cross-Vermarktung. So wird auf 100 Millionen Hohes-C-Flaschen für hoch2 geworben. mas