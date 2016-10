Testimonials Jürgen Klopp wirbt für New Balance Football

Über zu wenige Testimonialverträge kann sich Jürgen Klopp wahrlich nicht beschweren. Der Trainer des FC Liverpool ist bereits für Opel, die Deutsche Vermögensberatung, Warsteiner und Philips aktiv. Mit New Balance kommt jetzt ein weiterer Werbepartner dazu.

hat den deutschen Erfolgscoach am heutigen Mittwoch offiziell als neuen Markenbotschafter vorgestellt. Als Testimonial soll Klopp auch in der neuen Werbekampagne des Sportartikelherstellers auftreten. Details dazu sind noch nicht bekannt.Dass ausgerechnet Klopp das neue Gesicht der Sportmarke wird, überrascht nicht. Immerhin ist New Balance Football seit 2015 Ausrüster des FC Liverpool. Klopp, der seinen Vertrag im Juli dieses Jahres vorzeitig verlängert hatte, trainiert den legendären Verein an der Anfield Road seit Oktober vergangenen Jahres."Jürgen Klopp ist einer der besten Trainer auf der Welt und wir sind mehr als froh, ihn heute offiziell als Mitglied von New Balance begrüßen zu dürfen", sagt, General Manager von New Balance. Zu wissen, dass Klopp seine Siegermentalität und seinen Erfahrungsschatz zukünftig bei New Balance Football mit einfließen lasse, sei fantastisch. "Wir sind gespannt zu sehen, was aus der gemeinsamen Partnerschaft in den kommenden Jahren alles entstehen wird", so Wright weiter. mas