Testimonials Jürgen Klopp bleibt Markenbotschafter von Opel

Der Autobauer Opel hat den Werbevertrag mit Jürgen Klopp vorzeitig verlängert. Das teilte Marketingchefin Tina Müller bei ihrem gemeinsamen Auftritt mit dem Liverpool-Trainer bei einem von der künftigen PSA-Tochter veranstalteten Mobilitäts-Kongress in Rüsselsheim mit. Zur Laufzeit des neuen Vertrags machten die Beteiligten keine Angaben.

Klopp ist seit Mitte 2012 Werbefigur für die Marke mit dem Blitz. Seither war er in 17 TV-Spots zu sehen. Davor hat er für die Wettbewerber Seat und Mitsubishi geworben. "Ich war jung und brauchte das Geld", scherzte Klopp bei seinem Auftritt in Rüsselsheim, in dessen Rahmen auch die neue Werbekampagne mit ihm für den Opel Insignia und der neue Unternehmensclaim ("Die Zukunft gehört allen"), beides entwickelt von der Agentur Scholz & Friends, präsentiert wurde.Natürlich würdigte der 49-Jährige dabei auch seinen Sponsor: "Ich war immer stolz darauf, mit der Marke Opel verbunden zu werden, denn wir haben viel gemeinsam. Deshalb freue ich mich, die Zusammenarbeit fortzusetzen und meinen Teil zum Comeback des Unternehmens beitragen zu können." Klopp sprach allerdings auch über sein eher rationales Verhältnis zu Autos. "Ich bin kein Autofreak und brauche es vor allem, um von A nach B zu kommen." Gleichzeitig nutze er die Gelegenheit, um mit einem Irrtum aufzuräumen. "Wenn Sie mal wieder lesen, ich würde eigentlich einen gelben Porsche fahren, dann glauben Sie das nicht", sagte er dem Publikum. Er sei in der Tat mal Porsche gefahren, allerdings einen schwarzen und das nur für ein halbes Jahr.Stattdessen fahre er auch in England Opel - "das ist da wahrscheinlich der einzige mit Rechtslenker", sagte Klopp. Auf der Insel ist das Unternehmen nicht mit der Marke Opel, sondern mit dem Label Vauxhall präsent. In Rüsselsheim war Klopp unter anderem auch, um sich sein neues Dienstauto abzuholen - einen Insignia in Weiß. Hundertprotenzig zufrieden schien er aber nicht mehr mit seiner Wahl: "Ich glaube, die Farbe war ein Fehler, in England regnet es ja ständig." mam