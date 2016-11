Testimonial Mats Hummels geht für Apple Music und die Telekom laufen - und hört dabei "Ahnma"

Apple Music und die Deutsche Telekom starten ihre erste gemeinsame TV-Kampagne für den deutschen Markt. Dazu haben sich der Musikstreaming-Dienst und der Telko-Konzern ein prominentes Testimonial ins Boot geholt: Mats Hummels. In dem TV-Spot, der seit gestern Abend auf reichweitenstarken Sendern läuft, geht der deutsche Weltmeister joggen - und hört dabei den Beginner-Hit "Ahnma".

Apple Music im besten Telekom-Netz 6 Monate kostenlos erleben

Laut eigenen Angaben ist Apple Music der weltweit am schnellsten wachsende Musikstreaming-Dienst und zählt mittlerweile über 17 Millionen Abonnenten. Dennoch liegt man damit deutlich hinter Spotify zurück, das kürzlich 40 Millionen Abo-Kunden vermelden konnte. Um gegenüber dem Marktführer aufzuholen, rührt die Marke jetzt in Deutschland kräftig die Werbetrommel - und legt dazu einen TV-Spot mit FC-Bayern-Profi Mats Hummels vor.In dem 30-Sekünder erklärt der Nationalspieler einige Vorzüge des Musikangebots wie den Zugang zu 40 Millionen Songs, personalisierte Empfehlungen und auf die Nutzerbedürfnisse zugeschnittene Playlists. Dazu ist Hummels in der Trainingskleidung seines Vereins in einem Waldstück dabei zu sehen, wie er in der Apple-Music-App eine Trainings-Playlist auswählt und zu dem Beginner-Song "Ahnma" zu laufen beginnt. Am Ende des Cross-Promotion-Commercials bewerben die beiden Partner schließlich ihr exklusives Angebot: eine sechsmonatige kostenlose Testphase von Apple Music für Neu- und Bestandskunden der deutschen Telekom."Es hat Spaß gemacht, für diesen Spot von Apple Music vor der Kamera zu stehen. Und da ich schon immer ein großer Fan der Beginner gewesen bin, darf der Song 'Ahnma' in meiner Apple-Music-Workout-Playlist natürlich nicht fehlen", so Testimonial Mats Hummels."Alle Informationen zu dem Angebot hält die Telekom auf einer Microsite bereit. Produziert wurde der Spot vonunter der Regie von("Willkommen bei den Hartmanns"). Erstmals ausgestrahlt wurde das Commercial gestern Abend im reichweitenstarken Umfeld der Castingshow "The Voice of Germany" auf Pro Sieben. tt