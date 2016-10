Testimonial Leroy Sané ist das neue Werbegesicht von Sony Mobile

Sony Mobile hat einen neuen Markenbotschafter: Fußballnationalspieler Leroy Sané ist das Gesicht der Werbekampagne für das neue Smartphone Xperia XZ. Zunächst ist der Profi von Manchester City auf Print- und Online-Motiven zu sehen, ein TV-Spot soll in den nächsten Wochen folgen.

Das Kampagnenmotiv zeigt den 20-Jährigen Sané bei einem Seitfallzieher, der mit der Kamera des Sony Xperia XZ festgehalten wurde (siehe oben). Die Anzeige soll die Qualität der integrierten 23-Megapixel-Kamera mit Dreifach-Sensor-Technologie verdeutlichen, mit der auch bewegte Motive gestochen scharf festgehalten werden können und die das Alleinstellungsmerkmal des Smartphones bildet. Sony hat das Xperia XZ und dessen kleinere Ausführung Xperia XCompact Anfang September auf der IFA in Berlin vorgestellt."Leroy Sané fügt sich perfekt in die Kampagne ein. Mit seinem spektakulären Trick, den er in extrem hoher Geschwindigkeit vollführt, ist er das bestmögliche Testimonial für das neue Xperia XZ und Xperia XCompact", sagt, Head of Marketing MU bei Sony Mobile Communications. "Mit seiner Dynamik und seinem sympathischen Auftreten passt Leroy außerdem ideal zu Sony."Die Kampagne ist rein für den deutschen Markt konzipiert und wurde vonin München entwickelt. Neben Print- und Online-Anzeigen folgen in den nächsten Wochen ein TV-Spot sowie Out-of-Home-Maßnahmen. Below-the-Line setzt Sony auf PR- und Social-Media-Maßnahmen. Die Mediaplanung übernahm, für das PoS-Marketing istin Krefeld zuständig. tt