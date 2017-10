Tengelmann-Tochter Tedi startet erste TV-Kampagne in seiner Unternehmensgeschichte

Für Tedi ist es eine Premiere. Ab kommendem Montag ist der Discounter erstmals im deutschen TV präsent. Gleichzeitig gibt sich die Marke mit "Damit rechnet keiner. Tedi" einen neuen Claim. Die Kreation für den Auftritt stammt von Serviceplan Campaign.

Tedi

Tedi verstärkt in diesem Jahr weiter seine Marketingaktivitäten. Seit dieser Saison ist der Non-Food-Händler Ärmelsponsor beim Fußball-Bundesligistenund Trikotsponsor beim Fußball-DrittligistenKommenden Montag folgt die nächste Stufe. Dann ist das Dordmunder Unternehmen erstmals in den deutschen TV-Werbeblöcken präsent. Zunächst mit einem Spot, in den kommenden Wochen werden aber drei weitere Filme folgen. Mit dem Auftritt führt die Tengelmann-Tochter zudem den Claim "Damit rechnet keiner. Tedi." ein.Dass der Händler derzeit seine Aktivitäten erhöht, ist kein Zufall. "Die Kampagne soll unser Image stärken und den Bekanntheitsgrad von Tedi erhöhen", erklärt, Geschäftsleiterin Marketing bei Tedi. Die Marke will neue Kunden gewinnen und alte an sich binden. Und vor allem weiter wachsen. Derzeit ist der Einzelhändler mit rund 1.600 Filialen in sechs europäischen Ländern vertreten, allein 1.400 davon befinden sich in Deutschland. Mittelfristig soll, so ist aus dem Unternehmen zu hören, die Filialanzahl auf 2.000 Märkte wachsen. Derzeit eröffnet Tedi europaweit sechs neue Filialen pro Woche. "Tedi steht für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer großen Vielfalt an Produkten", sagt Sauer.Genau diese Vielfalt sollen die Spots auch in den kommenden Wochen zeigen. Verantwortlich für die Kreation istmit dem Team um die Geschäftsführer(Beratung) und(Kreation). Die Agentur hat Spots sowie den neuen Claim entwickelt und sich zuvor in einem Pitch gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt.Kernaufgabe ist es die Vielfalt von Tedi zu transportieren, bei Produkten, Design, Markenartikeln und günstigen Preisen. Diese Überraschungsmomente erlebt nach Ansicht der Kreativen jeder Erst-Kunde des Händlers aber auch jeder Bestandskunde immer wieder neu. Und genau das soll die Kreation zeigen. "Es passiert stets etwas Unerwartetes, bevor die eigentliche Überraschung im Packshot kommt. Denn neben einzelner Produkte bewerben wir Welten – vom modernen Wohnen bis hin zu Weihnachten. Im Fokus steht dabei Zweierlei: Vielfalt durch ein breites Sortiment sowie ein günstiger Preis“, erklärtNeben der Kreativdirektorin der Agentur sind nochund(Beratung) für die Kampagnenentwicklung verantwortlich. Zu den TV-Spots, die unter anderem auf Vox, RTL und Sat 1 zu sehen sind, sind noch Printanzeigen und Plakate in zahlreichen deutschen Großstädten geplant. Die Produktion lag bei e&p, Neverest. Regie führte Joachim Nielsen. mir