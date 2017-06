"Teen Marketing Officer" Fanta setzt User-Generated-Content-Kampagne mit Julien Bam fort

so stark involvieren will wie nie zuvor

Coca-Cola zündet die nächste Stufe seiner Kampagne Fanta x You, mit der das Unternehmen die Kernzielgruppe der Teenager so stark involvieren will wie nie zuvor . Seit knapp zwei Monaten können die jungen Verbraucher über Social-Media-Kanäle selbst die Inhalte der Kampagne mitgestalten, den User-Generated-Content will Fanta später im Jahr im TV zeigen. Zur Aktivierung beitragen soll Youtube-Star Julien Bam, der bereits vergangenes Jahr für die Softdrink-Marke im Einsatz war.

Fanta Werbung 2017 - Omnisensorisch!



Bild: Coca-Cola Mehr zum Thema Coca-Cola Fanta macht Teenager zu Werbekreativen - aber wirbt noch mit altem Logo-Design

Im Herbst 2016 war Bam das Gesicht der ersten Fanta-Kampagne auf Snapchat , nun feiert der Youtuber (knapp 4 Millionen Abonnenten) sein TV-Debüt. In einem Tag-on zum international eingesetzten TV-Spot (Kreation:, Miami) bewirbt er die Sonderedition Fanta Zero Limón, die nach Unternehmensangaben etwa in Spanien sehr erfolgreich ist und bereits im vergangenen Jahr für kurze Zeit hierzulande verfügbar war. Zudem ruft Bam auch nochmals dazu auf, via Snapchat und Co für Fanta User Generated Content herzustellen.Mit dem bisherigen Input der Verbraucher zeigt sich Coca-Cola zufrieden. Bereits in den ersten vier Wochen hätten Hunderte von Teenagern zahlreiche kreative Fanta-Snaps kreiert, aus denen die Verantworlichen dann die Inhalte für die Social-Media-Kanäle von Fanta auswählten. Die Snaps auf dem deutschen Fanta-Kanal wurden im ersten Monat der Kampagne 2,6 Millionen Mal angesehen. Die Kreation stammt von, die Digitalaktivitäten verantwortet. Zuständige Mediaagentur istin Düsseldorf. fam