Daimler-Mann Sascha Pallenberg "Ich bin ein großer Freund von Owned Media"

Sascha Pallenberg im Interview auf der CES in Las Vegas © HORIZONT

Sascha Pallenberg rief 2012 den Tech-Blog Mobile Geeks ins Leben, an dem er bis heute beteiligt ist. Im Dezember 2016 wechselte er die Seiten und heuerte bei Daimler an. Dort ist er seither als Leiter für digitalen Content innerhalb der Daimler-Unternehmenskommunikation zuständig. Im Interview mit HORIZONT Online am Rande der CES in Las Vegas spricht Pallenberg über seine Meinung zu Owned Media und erklärt, welche mediale Zukunft er für Daimler sieht.