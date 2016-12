Targobank Warum Herr Kredit Küche und Fußball unter einen Hut bekommt

Die Targobank schickt nochmals kurz vor Weihnachten ihren Herrn Kredit in die Werbeblöcke. Es geht um eine Küche, ein Fußballcamp auf Mallorca und Sicherheit.

Targobank Kampagne 2017

Das ist aber mal eine enge Kundenbeziehung. Herr Kredit von der Targobank ist bei einer Familie zu Gast, die sich gerade eine Küche geleistet hat. Die Stimmung ist entspannt, bis der Sohn mit einer Teilnahme am Fußball-Trainingscamp auf Mallorca um die Ecke kommt. Mit der Geschichte will die Targobank die Ratenpause beim Kredit promoten, mit dessen Hilfe sich auch unerwartete Kosten schultern lassen sollen - so die Idee hinter dem Produktfeature. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen deshalb die Themen "Sicherheit" und "Entlastung". Beides ist für Kunden laut der hauseigenen Marktforschung besonders wichtig.Der Film ist ab heute on Air, beispielsweise beim Spielfilmklassiker "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" auf Kabel 1. Zudem hat die Targobank Exklusivplatzierungen rund um die Fußball-Bundesliga-Berichterstattung gebucht, etwa am kommenden Mittwoch um 19.55 Uhr auf Sky. Darüber hinaus wird der Spot in weiteren Fußballsendungen auf dem Sender sowie bei der ARD Sportschau zu sehen sein.Insgesamt ist der Finanzdienstleister im TV auf 14 Sendern präsent. Flankiert wird die TV-Kampagne über die Online- und Offline-Kanäle der Bank: In Mailings und E-Mailings, über Social Media und POS-Materialien wird der Kredit ebenfalls beworben.Für die Kreation zeichnet wie gehabtaus Düsseldorf verantwortlich. Die Produktion übernahmmit Sitz in Hamburg. mir