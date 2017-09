Targeting Werbung zu rassistischen Begriffen auch bei Twitter und Google

Nach der Entdeckung, dass Facebook gezielte Anzeigen an Antisemiten zuließ, sind ähnliche Lücken auch in den Werbeplattformen von Google und Twitter aufgefallen. So erlaubte es Google, zielgerichtete Werbung zu Phrasen wie der Satz "zionists control the world" ("Zionisten kontrollieren die Welt"), wie die US-Website "" am Wochenende berichtete.