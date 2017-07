"Talking Ice Cream" So launig wirbt Langnese in Out-of-Home für seine Eismarken

So launig wirbt Langnese in Out-of-Home für seine Eismarken

Achtung, akuter Kalauer-Alarm: Langnese trotzt den aktuell mal wieder wenig sommerlichen Temperaturen mit einer unterhaltsamen Out-of-Home-Kampagne an insgesamt 25 deutschen Bahnhöfen. Unter dem Motto "Talking Ice Cream" lässt die Unilever-Marke ihre verschiedenen Eissorten spitzfindige Bemerkungen austauschen - und nimmt dabei wirklich jeden noch so flachen Wortwitz mit.

"Talking Ice Cream": Das sind die Motive der Langnese-Kampagne

Die Stars der Kampagne sind Solero, Cornetto, Nogger, Twister, Konfekt, Calippo und natürlich der im Frühjahr mit großem Getöse wieder ins Sortiment aufgenommene Braue Bär - an deutschen Bahnhöfen haben die Langnese-Sorten in diesen Tagen das kommunikative Kommando übernommen. Sie interagieren auf großflächigen Plakaten miteinander, darüber hinaus auch in Social Media und in rund 500-Shell-Tankstellen. Zudem werden die Werbemittel auch über das Handy ausgespielt, wenn sich die Verbraucher in der Nähe eines eingetragenen PoS befindet.Dafür hat Langense mit seinen Kreativpartnern diverse kontextbezogene Motive für Orte wie Freizeitparks, Zoos und Schwimmbäder kreiert. Die Idee und Entwicklung stammt von, die deutsche Adaption besorgte. Für Social Media und PR zeichnetverantwortlich, zuständige Mediaagentur istin Frankfurt und Hamburg. Erfahrungen mit "Talking Ice Cream" hat Unilever zuvor in Märkten wie Großbritannien und Thailand gemacht. Dort habe sich die Kampagne bereits bewährt, berichtetBrand Managerin Ice-Cream DACH Masterbrand. fam