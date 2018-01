TCCC Unity So sieht die Hausschrift von Coca-Cola aus

So sieht die neue Coke-Schriftart TCCC Unity aus © Coca-Cola

Das berühmte Logo, das Flaschen- und Dosen-Design, das längst in die Popkultur eingezogene Coke-Abbild des Weihnachtsmanns - an ikonischen Marken-Insignien ist Coca-Cola nicht gerade arm. Nun startet das US-Unternehmen den Versuch, die Marke weiter zu stärken und führt eine eigene Hausschrift ein. Der Font heißt TCCC Unity und feierte nun sein Debüt im Museum of Design in der Coke-Stadt Atlanta.