T-Roc gegen Widder Wie Volkswagen ein Alphatier in seine Schranken weist

Volkswagen T-Roc

Auch Printanzeigen gehören zum Mediamix (Bild: VW)

Die gewaltigen Hörner, der grimmige Blick, ja der gesamte Habitus lassen keinen Zweifel daran, wer der Herr auf der Weide ist. Der Widder, der im neuen TV-Spot von Volkswagen nicht nur den Schafen zeigt, wo es lang geht, ist scheinbar der geborene Anführer - und schreckt zu den Klängen des Lenny-Kravitz-Hits "Are you gonna go my way" selbst scheinbar überlegene Gegner selbstbewusst in ihre Schranken. Erst als der T-Roc um die Ecke kommt, muss der Widder klein beigeben.Was Volkswagen und die verantwortlichen Agenturen DDB Berlin, DDB Hamburg sowie Adam&Eve DDB London mit dem TV-Spot bezwecken wollen, ist naheliegend. Der T-Roc soll als ebenbürtiger Partner des starken Tieres inszeniert werden - gewissermaßen als Alphatier im SUV-Markt. Zugleich soll der T-Roc als Fahrzeug positioniert werden, das in der urbanen Welt ebenso selbstbewusst auftreten kann wie im unwegsamen Gelände. "Die begleitende Kampagne setzt in Szene, wofür der T-Roc steht: Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen von Anfang an", sagt denn auch Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen. Für Volkswagen sei der T-Roc "ein selbstbewusster Schritt in ein neues Segment", so Stackmann weiter.Die T-Roc-Kampagne mit dem Motto „Überzeugt. Von Anfang an" läuft nicht nur in Deutschland an. Der TV-Spot, der von Printanzeigen, digitalen Maßnahmen sowie Plakatwerbung flankiert wird, ist bis Jahresende in zahlreichen weiteren europäischen Ländern zu sehen. Bei der Digital-Kampagne steht eine Microsite im Mittelpunkt. Auf dieser werden unter anderem vier Online-Filme zu sehen sein. Auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube will Volkswagen seine Zielgruppe mit emotionalen Bild- und Videoinhalten ködern. mas