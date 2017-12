T-Roc-Kampagne So wirbt Volkswagen auf Snapchat für seinen neuen Crossover-SUV

Den "Lammbock" setzt VW jetzt auch auf Snapchat ein © Volkswagen

In der Klassik trommelt VW bereits für das neue Modell T-Roc, nun nehmen die Wolfsburger auch Snapchat in den Mediaplan auf: Gemeinsam mit der Mediaagentur PHD hat der Autobauer eine Kampagne in der App gestartet, die auf die beiden Formate Snap-Ads und Lenses setzt.