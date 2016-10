Gourmetfleisch.de Jung von Matt/Neckar entwickelt das Steak zum Trinken

"Content, der zieht" - das Verpackungsdesign des Gourmetfleisch.de-Produkts (Bild: Jung von Matt)

Den Auftakt der Werbeoffensive machte dabei ein Sample-Mailing in der Optik einer Feinkost-Fleischerei. Auf dem Motiv (siehe oben) hängen die Teebeutel an kleinen Fleischerhaken, die man am Tassenrand einhaken kann. Im Onlineshop von Gourmetfleisch.de gibt es das Produkt dazu in zwei Varianten: als Teedose mit sechs Beuteln für knapp 15 Euro sowie als Geschenkbox mit zwei Tassen. Neben Social-Media-Maßnahmen umfasst die Kampagne auch Promotions in Shoppingzentren in ganz Deutschland. Unter dem Motto "Abwarten und Steak trinken" sollen dabei vor allem Männer zu einer Tea Time der ungewöhnlichen Art eingeladen werden.Bei Jung von Matt/Neckar ist man von dem Viralpotenzial des Fleisch-Tees überzeugt, der nicht nur den Abverkauf im Onlineshop ankurbeln, sondern Gourmetfleisch.de auch nachhaltig Sympathien, Reichweite und noch mehr Fans bescheren soll. "T-Bone Tea ist endlich Content, der zieht", so, Geschäftsführer der Agentur, doppeldeutig.Entwickelt wurde das Produkt federführend von Jung-von-Matt-Texter, der einst selbst hauptberuflich als Koch arbeitete und heute auf Youtube ein eigenes Kochshow-Format hat. Außerdem sind(Creative Directors),(Art Directors) und(Project Manager) an dem Projekt beteiligt. tt