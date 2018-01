Swiss Life Deutschland Thorsten Wittmeier ist neuer Bereichsleiter Marketing & Kommunikation

Neues Jahr, neuer Job. Thorsten Wittmeier ist neuer Bereichsleiter Marketing & Kommunikation bei Swiss Life Deutschland. Der 39-Jährige verantwortet damit Marketing, Unternehmenskommunikation, Digital Experience sowie Events und Schulungsveranstaltungen standortübergreifend in Hannover und Garching bei München.

folgt auf, der bereits im Sommer 2017 in die Geschäftsleitung von Swiss Life Schweiz gewechselt ist. Damit hat die Assekuranz für die bestehende Vakanz eine interne Lösung gefunden.Den Versicherungskonzern kennt der Manager bereits gut. Seit Juli 2011 arbeitet er für. Ab 2014 verantwortete er die Unternehmenskommunikation, 2017 hat er zusätzlich die Geschäftsführung der Swiss Life Stiftung für Chancenreichtum und Zukunft übernommen. Mit dem neuen Job betreut er nun die zusätzlich die sechs Marken Swiss Life, Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus sowie Swiss Compare.Wittmeier berichtet direkt an, CEO von Swiss Life Deutschland. Seine Karriere hatte er in unterschiedlichen Positionen im Finanzsektor tätig, unter anderem als Direktor Investor Relations beim Versicherungsunternehmen. mir