Surface Studio So präsentiert Microsoft seinen neuen Super-PC

Introducing Microsoft Surface Studio

Die Begeisterung war groß, als Microsoft vor wenigen Tagen sein Surface Studio der Öffentlichkeit vorstellte . Das Produkt ist ein PC für Kreative, der über einen berührungsempfindlichen 28-Zoll-Bildschirm verfügt und mit 13,5 Millionen Bildpunkten eine um 63 Prozent höhere Auflösung als Ultra-HD-Fernseher aufweist. Dass der Supercomputer darüber hinaus auch Design-Maßsäbe setzt, zeigt der Tech-Konzern mit dem Produktfilm auf seinen Online-Kanälen.Zu dem betörenden Titeltrack "Pure Imagination" in einer Coverversion von(im Original gesungen von Gene Wilder in "Willy Wonka und die Schokoladenfabrik") zeigt Microsoft in Close-up-Aufnahmen nach und nach die einzelnen Teile des PCs, der optisch durchaus an Apples Macs erinnert. Effektvoll werden die einzelnen Teile zusammengesetzt und der hochauflösende Bildschirm präsentiert, ehe in der zweiten Hälfe des Spots in bunten Farben gezeigt wird, wie Kreative das Surface Studio zum Arbeiten nutzen. Am Ende steht die Botschaft: "Turn your desk into a studio."Den Microsoft-Fans scheint der Produktfilm zu gefallen: In weniger als zwei Tagen haben schon 6 Millionen Menschen den Clip auf Youtube angesehen. Zeitweise war er damit sogar unter den Top-5-Trends der Videoplattform. tt (mit dpa-Material)