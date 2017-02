Super Bowl So cool zitiert Christopher Walken N Sync

Bai 2017 Big Game Ad - Starring Justin Timberlake & Christopher Walken

*NSYNC - Bye Bye Bye



"I don't want to make it tough. I just want to tell you that I've had enough. If I sound crazy, it ain't no lie baby. Bye, bye, bye." Diese Worte flüstert Walken, gewohnt edel gekleidet und entspannt in einem edlen Kaminzimmer sitzend, in dem Spot eindringlich und direkt in die Kamera. Vielen vor allem weiblichen Fans, die in den 1990ern ihre Teenagerjahre verlebten, dürfte der Textauszug bekannt vorkommen - schließlich stammt er aus dem N- Sync-Song "Bye, bye, bye" aus dem Jahr 2000 (siehe unten). Die überraschende Auflösung des 30-Sekünders folgt auf dem Fuße - und passenderweise in Person des einstigen N-Sync-SängersAber der wortlose und extrem lässige Gastauftritt Timberlakes ist nicht der einzige Höhepunkt des witzigen Big-Game Commercials. Denn ganz am Ende gibt sich der Absender des Spots zu Erkennen: die Fruchtsaftmarke. Und somit wird aus dem Zitat eines alten Boyband-Gassenhauers auf einmal ein simples, aber in dem humorvollen Kontext perfekt funktionierendes Wortspiel.Der Spot wurde inhouse entwickelt - wie "AdAge" schon vor zwei Wochen berichtete sogar unter Mithilfe von Timberlake. Der Schauspieler fungierte laut Angaben von Bai vielsagend als "Chief Flavor Officer". tt