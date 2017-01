Super Bowl Mit dieser bekloppten Romanze wirbt Skittles zum "Big Game"

Skittles: “Romance” Super Bowl 51 Commercial

Anders als die meisten großen Brands, die beim Super Bowl auftreten, verzichtet die für schräge Werbung berüchtigte Kaubonbon-Marke auf eine Teaserphase im Vorfeld des sportlichen Großereignisses - und veröffentlicht sein Commercial bereits eineinhalb Wochen vor dem Super Bowl (5. Februar). In dem vonentwickelten 30-Sekünder ist ein Teenager dabei zu sehen, wie er abends vor dem Haus seines Schwarms Katy steht und versucht, sie aus dem Haus zu locken - indem er nacheinander zahlreiche Skittles durch ihr Fenster wirft. Doch dann wechselt die Perspektive in das Zimmer das Mädchens - und die etwas andere Romanze findet ihre urkomische Auflösung. Die Botschaft am Ende des Spots: "Romance The Rainbow. Taste The Rainbow."Auf Agenturseite zeichnet neben(CCO) und(Creative Director) der deutsche Kreativefederführend verantwortlich. Die Mediaplanung steuert. Produziert wurde der Spot von, Regie führte. Die Postproduktion übernahm. tt