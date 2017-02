Super Bowl LI Das große Themen-Special zum "Big Game"

Der Super Bowl ist eines der reichweitenstärksten Sport-Events des Jahres Foto: Fotolia / FeSeven

Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Dann geht in Houston, Texas mit dem Aufeinandertreffen zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots der 51. Super Bowl über die Bühne. Wie in jedem Jahr nutzen auch diesmal wieder zahlreiche Marken die größte Werbebühne der Welt für einen spektakulären Auftritt. HORIZONT Online versammelt alle Meldungen zum "Big Game" in einem großen Themenspecial.