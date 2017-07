#SummerMadeSimple Mit diesem trashigen Spot nimmt Ryanair europäische Urlauber aufs Korn

Ryanair spielt in dem trashigen Spot mit den Eigenheiten der europäischen Urlauber Foto: Screenshot Youtube

Man kennt ja die ganzen Klischees, die sich um europäische Urlauber ranken: Die Briten und Iren sind die letzten an der Hotelbar, die Deutschen reservieren frühzeitig ihre Sonnenliegen und die heißblütigen Italiener können auch in den Ferien ihr Temperament kaum zügeln. In einem trashigen Sommer-Onlinefilm bringt Ryanair all diese Vorurteile unter einen Hut und erklärt, wie die Reise in den Urlaub trotz der Eigenheiten der Europäer gelingen kann.