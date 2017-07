Süßwarenkonzern Markenchef Felix Theato kehrt Haribo den Rücken

"in absehbarer Zeit neuen beruflichen Herausforderungen stellen", teilt Haribo mit. Welche das sein werden, blieb unklar. "



Bild: Kai Bublitz / Coca-Cola Mehr zum Thema Haribo Marketing-Geschäftsführer Thomas Starz verlässt das Unternehmen

Thomas Starz den Konzern kürzlich verlassen. Der frühere Coca-Cola-Manager, der im März 2016 den damals zum DACH-Kommunikationschef beförderten Theato als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz beerbte, musste im Mai gehen - offenbar aufgrund "atmosphärischer Störungen". Seitdem ist Dennis Teeken, zuletzt in gleicher Position für das Haribo-Geschäft in Belgien und den Niederlanden zuständig, für das Marketing zuständig.



Da

Theatos Ressorts in der Geschäftsführung nicht neu besetzt werden, setzt sich die Deutschlandspitze von Haribo damit künftig aus den drei Mitgliedern Jörg Kehlen (Finanzen), Arndt Rüsges (Produktion und Technik) und Dennis Teeken (Marketing und Vertrieb DACH) zusammen. Geschäftsführender Gesellschafter der Haribo-Unternehmensgruppe ist nach wie vor Hans Guido Riegel. Der dankt Theato in einer Stellungnahme für sein Engagement und seine Leistung. "Er hat großen Anteil, dass unser Unternehmen in unserem Heimatmarkt in den letzten Jahren äußerst erfolgreich war und ist. Wir bedauern die Entscheidung von Herrn Theato sehr." mas