Studio71 Julia Beautx umgarnt ihre Fans mit eigener Beauty-Marke

Nun also auch Julia Beautx: Nachdem die Youtuberinnen Bibi und Dagi Bee bereits erfolgreich ihre eigenen Kosmetikmarken gelauncht haben, kündigt jetzt auch die 17-Jährige ihre eigene Produktlinie an. Die drei Handcremes der Reihe „BEAUTXful“ sind ab Anfang Dezember online erhältlich.

DIE GRÖßTE ANKÜNDIGUNG MEINES LEBENS..



Bild: DM Mehr zum Thema #Schachtelglück So souverän beherrscht DM das Spiel mit dem Influencer Marketing

Erst vergangene Woche warb die Vloggerin gemeinsam mit Kolleginnender Drogeriekette dm. Die Kosmetikbox, die jeweils auf einen der fünf Youtuber individualisiert ist, war binnen einer Stunde nach offiziellem Verkaufsstart online ausverkauft.Keine Woche später kündigt Julia Beautx, die gerade auf ihrem Youtube-Kanal die Marke von einer Million Followern geknackt hat, nun ihre eigene Kosmetikmarke in einem Video an. Ab 5. Dezember sind der Handbalm "Icy Vanilla", die Handlotion "Tastea Peach" sowie die Handcreme "Cotton Fluff" exklusiv über die Online-Parfümerie Flaconi erhältlich. Der 9-Minüter zählt seit seiner Veröffentlichung am Sonntag bereits 380.000 Views. Julia Beautx entscheidet sich mit Flaconi für einen anderen Weg als ihre Vorgängerinnen: Bibi vertrieb ihren "Bilou"-Duschschaum bei der Drogeriekette dm , Dagi Bee hingegen hat einen eigenen Online-Shop aufgebaut. Dort waren ihre Nagellacke und das Bodyspray mit dem Titel "b." exklusiv erhältlich.Flaconi ist ein Tochterunternehmen von Pro Sieben Sat 1, ebenso wie Studio71: Die Influencerin steht beim Multi-Channel-Netzwerk des TV-Konzerns unter Vertrag. Neben ihr vermarktet das Unternehmen auch die Online-Inhalte weiterer Künstler. Dazu gehören neben dem TV-Promi Oliver Pocher auch der Videospiel-Vlogger "Gronkh" und Auto-Freak Jean Pierre Kraemer. kn