Studie zum neuen DFB-Sponsor VW oder Mercedes-Benz? 66 Prozent der Käufer beider Marken ist das egal

(Bild: Puls Marktforschung)

Der Untersuchung zufolge, für die Puls im August 1.012 Autokäufer in Deutschland online befragt hat, stehen ganze 66 Prozent der Befragten dem Sponsoren-Wechsel neutral oder gleichgültig gegenüber. Zwei Drittel der Befragten ist es also offenbar völlig egal, in welchen Fahrzeugen sich das DFB-Team herumkutschieren lässt und welche Absender-Marke hinter der WM- oder EM-Kommunikation steht.Demgegenüber steht die Gewissheit, dass Mercedes-Benz mit Kampagnen wie "Der nächste Stern für Deutschland" nachweislich wirkungsvolle Sportkommunikation gestaltet hat. Offenbar ist das besonders den Kunden der Marke mit dem Stern bewusst: Bei den Mercedes-Käufern beurteilen 33 Prozent den Wechsel negativ.VW hingegen muss die Botschaft, dass die Marke der bessere DFB-Partner ist, noch in die Köpfe der eigenen Kundschaft bekommen. Unter den VW-Käufern nämlich beurteilen nur 22 Prozent den Wechsel positiv. Zudem sind sogar 21 Prozent der VW-Kundschaft der Meinung, dass die Marke aus Wolfsburg besser zum DFB passt als Mercedes. 17 Prozent finden, dass VW der bessere Partner ist. Bei den Mercedes-Käufern dagegen halten gleich 53 Prozent die Stuttgarter für den besseren Sponsor, 13 Prozent sprechen sich für VW aus.Puls-Geschäftsführersieht VW nun vor der Herausforderung, die Partnerschaft mit dem DFB mit Leben zu füllen: "VW steht angesichts der Ergebnisse unserer Studie vor der Herausforderung, sein DFB-Sponsoring auch in den Fußball-Amateursport und mit passenden Aktionen auch in die Händlerbetriebe zu tragen." ire