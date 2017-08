Studie von Yougov und "Meins" Frauen über 50 lässt emotionale Werbung kalt

Frauen über 50 wünschen sich vor allem ausgefallene Werbung Foto: Fotolia / Jason Stitt

Frauen jenseits der 50 gefällt Werbung am besten, wenn sie verrückt ist. Außerdem erwarten die sogenannten Best Ager von werblicher Kommunikation relevante Informationen und Transparenz. Die oft beschworene Emotionalität in der Werbung lässt Frauen über 50 dagegen weitgehend kalt.