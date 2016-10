Studie Kombination von Plakat und Online wirkt

Im Sommer 2016 wurde die Werbewirkung der Eco-Drive Kampagne "Clever Fahren" untersucht. Die in der Deutsch- und Westschweiz realisierte Plakatkampagne bestand aus vier verschiedenen Sujets und war für zwei Wochen auf den Flächen von Clear Channel Schweiz (CCS) zu sehen. Die Kampagne wurde zusätzlich durch Online-Werbemassnahmen begleitet.

Die Kampagne gibt Tipps, wie das Fahrverhalten zu "cleverem Fahren" angepasst werden kann. Über ein Drittel der Befragten, welche sich an die Kampagne erinnern können, geben an, dass sie aufgrund dessen eine Verhaltensänderung ihrer Fahrweise vorgenommen haben.Diego Quintarelli, Sales Director Clear Channel: "Es ist sehr erfreulich, dass wir mit dieser Studie die nachhaltige Wirkung von Plakaten zeigen können. Dass so viele der Befragten ihr Fahrverhalten aufgrund der Kampagne anpassen, ist bemerkenswert."Ein Factsheet zur Studie finden Sie hier