Studie Aldi ist die stärkste Supermarkt-Marke Deutschlands

Die Supermarkt-Marken in Deutschland überbieten sich seit einiger Zeit mit emotionalen und groß angelegten Werbeauftritten. Jetzt hat System 1 Research (vormals: Brain Juicer) die Marken auf ihre Bekanntheit und emotionale Stärke untersucht. Das Ergebnis: Aldi ist die Nummer eins. Der Discounter erreichte insgesamt 4 von 5 Sternen und liegt damit vor Rewe, Lidl und Edeka (ebenfalls alle 4 Sterne). Auf 3 Sterne kommen Penny und Real.

Das Analyseunternehmen System 1 Resarch hat die Studie im Mai 2017 unter rund 800 deutschen Verbrauchern zwischen 18 und 65 Jahren durchgeführt. Dabei sollten die Probanden - ähnlich wie bei Hotelbewertungen im Netz - eine bestimmte Zahl an Sternen vergeben und die Supermarkt-Marken so nach ihrer Stärke bewerten. Aldi löst bei den Teilnehmern der Studie die positivsten Emotionen aus (zum Vergrößern klicken) (Bild: System 1 Resarch) Zudem wurden die Studienteilnehmer nach der Bekanntheit der einzelnen Unternehmen befragt. Auch dabei schnitt Aldi am besten ab: 73 Prozent der Befragten kommt spontan der Discounter in den Sinn. Lidl wird von 71 Prozent spontan genannt und Rewe und Edeka besitzen mit 68 Prozent und 65 Prozent ebenfalls noch eine hohe Bekanntheit. Kaufland und Real wurden dagegen nur von 35 beziehungsweise 31 Prozent spontan genannt.Zwischen Bekanntheit und Markenstärke besteht dabei ganz offensichtlich ein entscheidender Zusammenhang: Denn mit Aldi löst die stärkste und bekannteste Marke laut der Studie auch die positivsten Gefühle bei den Konsumenten aus. Demnach empfinden 62 Prozent der Befragten in Bezug auf Aldi "Überraschung" und "Freude". Bei Lidl sind es 56 Prozent. Gründe für die positiven Emotionen sind laut System 1 Resarch vor allem ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, ein qualitativ gutes und frisches Angebot, ein sauberes Erscheinungsbild und freundliches Personal. tt