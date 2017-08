Streit ums beste Netz So vergreift sich 1&1 an der Corporate Identity der Telekom

1&1 attackiert die Telekom Foto: 1&1

1&1 kann's einfach nicht lassen. Die United-Internet-Tochter feuert in ihrer neuen Kampagne eine werbliche Breitseite in Richtung Deutsche Telekom ab. Und die dürfte in Bonn für ordentliche Erschütterungen sorgen. Denn in der von Jung von Matt / Elbe entwickelten Kampagne vergreift sich 1&1 auch an zentralen Brand-Elementen des ehemaligen Staatskonzerns. Damit ist im seit Jahren andauernden Werbezoff zwischen den Wettbewerbern eine neue Eskalationsstufe erreicht.