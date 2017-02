Street Gigs Wie die Telekom den Kölner Rosenmontag in eine 360-Grad-Konzertbühne verwandelte

In Echtzeit gedrehte Spots vom Kölner Karneval? Gab es in der Domstadt. Konzerte im 360-Grad-Livestream? Letzten Sommer beim Auftritt der Red Hot Chili Peppers in Berlin. Nun hat die Deutsche Telekom noch einmal einen draufgesetzt und ihre als Telekom Street Gigs bekannte Konzertreihe direkt auf den Rosenmontagsumzug verlegt - Live-Übertragung des Auftritts der Kölschrock-Band Kasalla inklusive. Den abendlichen Street Gig der US-Gruppe OneRepublic bewarb das Mobilfunkunternehmen mit Live-Spots im Programm der großen Privatsender.

Gleich zwei Street Gigs an einem Tag, auch das war Neuland für die Telekom. Zunächst durften die Kölner Lokalmatadoren Kasalla auf einem eigenen Wagen mitten im Rosenmontagsumzug einheizen, später folgte auf der Bühne im Kölner Karnevalsmuseum die amerikanische Pop-Band OneRepublic. Beide Events (Organisation:) übertrug die Telekom Online als 360-Grad-Livestream, um so das eigene Markenversprechen des "besten Netzes" in die Praxis umzusetzen. Und in der Tat: Wer einmal bei Massenveranstaltungen wie dem Kölner Rosenmontag unterwegs war, weiß um die Schwierigkeiten in puncto Handy-Empfang.Das OneRepublic-Konzert bewarb die Telekom dann auch noch in gewohnter Manier mit Live-Schalten von der Veranstaltung in den Werbeblöcken von Pro Sieben, RTL und Co - produktionstechnisch immer wieder ein Kraftakt, aber inzwischen auch ein Stück weit Routine für die Telekom-Crew. Moderiert wurden die Schalten erneut von, die in der Telekom-Werbefamilie Heins die Tochter Clara verkörpert, und Web-Moderator. fam