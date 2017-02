Stepstone-Gehaltsreport Marketing-Führungskräfte verdienen in Hessen am meisten

Marketing-Führungskräfte verdienen in Hessen am meisten

Wer Personalverantwortung im Marketing trägt, kann sich laut dem Stepstone Gehaltsreport 2017 über 19 Prozent mehr Gehalt als im Vorjahr freuen. Entscheidend für die Höhe der Bezüge sind vor allem Branche und Unternehmensgröße - die Unterschiede sind teilweise erheblich.

Die Top-Branchen zeigen, wie groß die Unterschiede bei der Bezahlung von Fach- und Führungskräften in der Berufsgruppe sind: So verdienen Marketeers in der Pharma-Industrie durchschnittlich 72.038 Euro brutto jährlich, gefolgt von ihren Kollegen in der Medizintechnik (71.518 Euro) und Energie- und Wasserversorgung/-Entsorgung (68.133 Euro). Auf Platz 10 der Top-Branchen können die Marketingspezialisten dagegen nur mit durchschnittlich 57.172 Euro rechnen.

Die Top-Branchen nach durchschnittlichem Bruttojahresgehalt

Branche Durchschnittliches Bruttojahresgehalt in € Pharmaindustrie 72.038 Medizintechnik 71.518 Energie- und Wasserversogung & -entsorgung 68.133 Elektrotechnik, Feinmechanik & Optik 66.992 Konsumgüter/Verbrauchsgüter 65.712 Finanzdienstleister 65.489 Chemie- und Erdölverarbeitende Industrie 65.372 Automotive 60.975 Transport & Logistik 58.983 Maschinen- und Anlagebau 57.172

Quelle: Stepstone

Die Top-Gehälter nach Bundesländern

Bundesland Durchschnittsgehalt in € Hessen 56.143 Baden-Württemberg 55.832 Bayern 55.736 Rheinland-Pfalz 52.989 Hamburg 52.411 Schleswig-Holstein 51.894 Nordrhein-Westfalen 51.777 Bremen 50.125 Niedersachsen 49.186 Mecklenburg-Vorpommern 48.500 Berlin 45.476 Thüringen 42.682 Sachsen-Anhalt 41.929 Brandenburg 41.045 Sachsen 38.455

Quelle: Stepstone

Deutlich sind auch die regionalen Unterschiede: Während in Hessen im Marketing im Schnitt 56.143 Euro brutto pro Jahr gezahlt werden, sind es in Sachsen nur 38.455 Euro. Auch das Geschlecht entscheidet, wer wie viel verdient: Für Frauen gibt es deutlich weniger Gehalt - da unterscheidet sich das Marketing wiederum nicht von anderen Branchen. Laut dem Gehaltsreport von Stepstone zahlen die Firmen ihren weiblichen Marketingkräften nur 46.913 Euro und damit rund ein Drittel weniger als Männern.Die vierte wichtige Komponente ist die Unternehmensgröße: Firmen, die weniger als 500 Mitarbeiter beschäftigen, entlohnen die Fach- und Führungskräfte im Marketing mit durchschnittlich 46.771 Euro, in der Kategorie 501 bis 1000 Mitarbeiter gibt es 53.085 Euro und in Großunternehmen 63.051 Euro.Wer sich entscheidet, beruflich ins Marketing einzusteigen, sollte sich auch genau überlegen, welche Spezialisierung es sein soll: So verdient ein Berufseinsteiger im Brand Management mit rund 48.000 Euro am Anfang zwar mehr als ein Absolvent, der sich für Produktmanagement (44.000 Euro) entscheidet. Mit steigender Berufserfahrung geht es für Letztere in Sachen Gehalt aber deutlich stärker nach oben. Nach 10 Berufsjahren verdienen Produktmanager laut der Studie fast 84.000 Euro, während Brand Manager mit 78.000 Euro zufrieden sein müssen. Auch hier lohnt sich ein Blick auf die Details , da sich Einstiegsgehälter und Gehaltsentwicklung teils deutlich unterscheiden. ems