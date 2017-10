Stephen Kings "Es" So witzig zieht Burger King McDonald's durch den Kakao

Am Ende des gruselfilms "It" brachte Burger King das Publikum zum Lachen Foto: Burger King

Clowns sind gruselig. Das weiß niemand besser als Fastfood-Riese Burger King, der schon seit vielen Jahrzehnten von Ronald McDonald heimgesucht wird. So war es für den Burgerbrater Ehrensache, auf der Deutschlandpremiere von "Es" Flagge zu zeigen. In der Stephen-King-Verfilmung spielt Fastfood zwar bestenfalls nur eine Nebenrolle, aber mit der abschließenden Botschaft hatte Burger King bei den Premierenbesuchern die Lacher auf seiner Seite: Never trust a clown.