Sportbusiness Aktuelle News und Trends zu Sponsoring, Sportmarketing und Medienrechten

Beim Thema Sponsoring ist Fußball das Maß aller Dinge Foto: Fotolia / cbpimages

Themenseiten zu diesem Artikel: Sportmarketing Sponsoring E-Sport

Wenn es im Sponsoring einen Bereich gibt, der wie kein Zweiter für Wachstum steht, dann der Sport. Allein in diesem Jahr beträgt das hiesige Volumen im Sportsponsoring laut Nielsen Sports 3,5 Milliarden Euro - Tendenz steigend. Neben König Fußball einen Teil vom Kuchen abzubekommen ist das Ziel von Clubs und Veränden aus anderen Sportarten wie Handball oder Basketball - mit E-Sports kommt ein weiterer ernstzunehmender Konkurrent um Werbegelder hinzu. Sponsoring ist aber nur ein Teil des Sportbusiness, hinzu kommen die Aktivierung durch Kampagne und die Verwertung von Medienrechten. In diesem Themen-Special gibt HORIZONT Online einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in Sponsoring und Sportmarketing sowie in der medialen Aufbereitung der Top-Sportarten in Deutschland.