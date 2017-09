Sportartikler Robin Karakash wird Marketingdirektor bei Asics Europe

Ende August wurde bekannt, dass Robin Karakash bereits im Frühsommer die Geschäftsführung der Berliner Agentur VCCP verlassen hat , um bei Tele Columbus in Berlin anzuheuern. Kurz darauf meldete er jedoch seinen Umzug nach Amsterdam. Nun stellt sich heraus, warum er in die Niederlande gezogen ist. Der 43-Jährige heuert in der Europa-Zentrale des Sportartikler Asics an - als Director of Integrated Marketing Communication EMEA.