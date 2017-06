"Sponsored Song" Spotify verkauft testweise Platz für Musiktitel in Playlisten

Spotify ist der Marktführer unter den Musikstreamingdiensten Foto: Spotify

Spotify testet die Möglichkeit für Musikfirmen, sich mit ihren Songs in Playlisten des Streaming-Dienstes einzukaufen. Der Versuch laufe nur in sehr kleinen Gruppen von Nutzern der Gratis-Version in den USA und Lateinamerika, erklärte Spotify am Dienstag. Es sei offen, ob die Funktion regulär eingeführt werde. Nutzer bekommen beim Test die Möglichkeit, sie abzuschalten.